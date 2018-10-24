Что делать, если вы почувствовали запах дыма дома, подробно расскажет Владислав Любимов

Сегодня, 24 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет Владислав Любимов, заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС по Мурманской области. Поговорим о пожарах в домах. Как обезопасить своё жильё от огня. Нужны ли огнетушители в квартирах? И что делать, если вы почувствовали запах дыма дома?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.