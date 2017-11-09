«Что мы знаем о Великой русской революции 1917 года», выясняли в областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась игра «Что мы знаем о Великой русской революции 1917 года», посвященная 100-летию Великой русской революции. Студенты 2 курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий проверили свои знания о событиях 1917 года.

В формате телевизионной «Своей игры» три команды отвечали на вопросы разной сложности. Вопросы были разбиты по категориям: «Лица революции», «Техника революции», «Язык революции», «Февраль. Пять славных дней», «1917 год в мировой истории». Больше всего сложностей вызвала категория «Техника революции», потому что многие устройства того времени устарели и сейчас забыты.

Победителем оказалась команда «2КС1», набравшая больше всего очков – 290. На втором месте оказались «Красногвардейцы» со 190 баллами, а на третьем – «Чин-Чин», которым удалось завоевать 60 очков.