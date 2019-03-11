Что нам ждать от единого дня голосования, знает Михаил Антропов

Сегодня, 11 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

8 сентября - единый день голосования. О том, кто они — кандидаты на пост главы региона, как будет проходить голосование и готова ли оппозиция к суровой борьбе, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет депутат Мурманской областной Думы и член фракции КПРФ.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.