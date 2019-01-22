Сегодня, 22 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В ближайшие выходные в Мурманске пройдут соревнования по зимнему дрифту. А пока его участники готовят свои автомобили к зрелищным заездам, мы позвали в радиостудию одного из участников автоклуба «Юз 51» Константина Савву. Он в прямо эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет, где и когда пройдут дрифт-соревнования, а так поведает о том, что нужно настоящему гонщику для хорошей и безопасной езды.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.