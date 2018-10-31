Что получится от коллаборации культуры саами и современного искусства, знает Вячеслав Бурцев

Сегодня, 31 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

В Мурманске стартовал масштабный проект «Арктические Корни». Путём слияния и коллаборации культуры саами и современного искусства рождается нечто новое, но понятное каждому северянину. Проект создан силами молодых артистов и адресован широкой публике, поэтому будет интересен всем. Сегодня гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет организатор и идейный вдохновитель проекта «Арктические Корни» Вячеслав Бурцев.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.