Что происходит на дне морском, знает Алексей Полещук

Сегодня, 28 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

«Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить». Эти слова песни из одного из популярных фильмов советских времён помнят ещё многие северяне старшего возраста. Ох, уж эти таинственные воды севера… Сколько тайн они хранят. Но о некоторых из них хорошо знают дайверы. Эти отважные люди бывают на таких глубинах и видят вещи, которые нам и не снились. А вот, что именно происходит на дне морском, другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - президент региональной подводной федерации Мурманской области Алексей Полещук.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.