Что творится в исправительных колониях, знает Юрий Мананков

Сегодня, 25 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Мананков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, секретарь Общественной палаты Мурманской области. В прямом эфире разговор пойдёт о том, в каких условиях содержатся заключенные в исправительных колониях? Как реагирует наблюдательный совет на рассказы бывших осужденных об издевательствах и пытках?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.