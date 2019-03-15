Чтобы было кому через 5-7 лет строить и ремонтировать корабли

В Мурманске в рамках реализации партпроекта «Локомотивы роста» на базе филиала «35 судоремонтный завод» состоялся круглый стол на тему: «Актуальные проблемы молодёжи, занятой на промышленном производстве; поиск путей решения, обмен опытом».

Во встрече приняли участие представители АО «Объединенная судостроительная корпорация», Мурманской областной Думы, Общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе, филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка», АО «10 СРЗ», Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, регионального Министерства образования и науки, Мурманского государственного технического университета, Мурманского индустриального колледжа.

Ключевыми темами обсуждения стали: актуальные проблемы молодёжи, работающей на судостроительных и судоремонтных предприятиях региона; престиж профессии судостроителя в эпоху цифровой экономики; реализация текущих и перспективных проектов по развитию кадрового потенциала.

Со вступительным словом к присутствующим обратились региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста», первый заместитель председателя Мурманской областной Думы и руководитель проекта – главный эксперт департамента управления персоналом АО «ОСК» Степан Мясоедов.

Как было отмечено во время обсуждения, молодежь, занятую на предприятиях АО «ОСК», волнуют такие темы, как зарплаты для молодых специалистов, социальные льготы, гарантии трудоустройства. Это те вопросы, которые надо не только обсуждать, но и разрабатывать пути их решения.

«В корпорации сейчас особенный акцент делается на привлечение максимального внимания наших предприятий в регионах на работу с молодёжью, - подчеркнул Мясоедов. - Мы должны понимать, что если мы не будем заниматься этим вопросом здесь и сейчас, то через 5-7 лет строить и ремонтировать корабли будет некому».