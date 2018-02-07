Чтобы избавиться от ядерного наследства прошлых лет потребуется около 30 спецэшелонов

Участники выездного совещания комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды посетили отделение губа Андреева Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО». Парламентарии и представители исполнительных органов власти Мурманской области осмотрели центр управления технологическими процессами по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), пункт временного хранения ОЯТ, познакомились с процессом отгрузки контейнеров.

Директор отделения Александр Краснощеков рассказал историю создания береговой технической базы «СевРАО» Госкорпорации «Росатом» в губе Андреева. Он отметил, что это место называли мировой ядерной свалкой, которая копилась почти 50 лет. В начале двухтысячных годов международное сообщество объединило усилия для решения этой проблемы. Около 9 миллиардов рублей было выделено Россией и зарубежными партнерами. Процедура подготовки груза к дальнейшей отправке на переработку в радиохимический завод ПО «Маяк» – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Минувшим летом спецсудно «Россита» вывезло с береговой технической базы «Росатома» в губе Андреева первую партию отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок. В этом году планируется вывезти не менее трех эшелонов с ОЯТ. Всего же понадобится не менее 30 спецэшелонов, чтобы избавиться от ядерного наследства прошлых лет.

Как отмечалось участниками выездного совещания, трудно переоценить значимость проделанной работы в губе Андреева для экологии арктического региона. Проблему обеспечения экологической безопасности в целом нельзя решить только финансово, подчеркнули они, необходима законодательная поддержка и внимание государства.

А днём ранее в Мурманской областной Думе прошло выездное совещание комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. В нём приняли участие депутаты Госдумы, представители Минприроды России, правительства Мурманской области, предприятий, законодатели регионов, входящих в состав Арктической зоны. Вёл совещание председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В центре внимания были вопросы развития Арктической зоны, состояние объектов накопленного экологического ущерба и правовое регулирование деятельности по обращению с отходами.

- Тема развития Арктики находится в абсолютном приоритете нашего государства, в зоне повышенного внимания Президента России В.В. Путина,– подчеркнул В.В. Бурматов, открывая совещание. – И чем активнее осваивается территория, тем больше возникает проблем, в том числе, требующих законодательного регулирования.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своем приветствии отметил, что каждый из северных регионов России по-своему уникален и играет значимую роль в реализации государственной политики в Арктике: - Вопросы экологии в Мурманской области можно считать жизненно важными. На территории региона идет активная работа по обеспечению безопасности окружающей среды. В ней принимает деятельное участие и наш региональный парламент. В центре внимания депутатов были и остаются вопросы обеспечения радиационной и ядерной безопасности, снижения негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной деятельности и другие проблемы, связанные с экологическими рисками.

На совещании выступили представители правительства области, министерства природных ресурсов и экологии РФ, региональные законодатели. Они озвучили предложения по совершенствованию нормативной правовой базы развития Арктического региона.

В частности, шла речь об очистке Кольского залива от брошенных и затопленных объектов. В настоящее время на федеральном уровне не определены источники финансирования мероприятий по разработке проектов и выполнению работ по очистке залива от такого имущества. Также отмечалась необходимость сокращения сроков экологической экспертизы по приоритетным проектам Российской Федерации, в том числе по очистке акваторий внутренних морских вод РФ от затонувшего имущества, увеличения предельного срока хранения твердых бытовых отходов в труднодоступных населенных пунктах, вопросах экологического сбора.

Участники совещания заострили внимание на проблеме очистки территорий муниципальных образований. Затраты на организацию деятельности по обращению с отходами на таких территориях несоизмеримо высоки и абсолютно неокупаемы по сравнению с развитыми городами.

С точки зрения экономической рентабельности озвучено мнение об увеличении предельного срока накопления отходов для малых и труднодоступных населенных пунктов с 11 до 36 месяцев.

- Все высказанные сегодня предложения требуют дополнительного обсуждения, - отметил в завершении Владимир Бурматов. – И мы планируем это сделать буквально в скором времени. На площадке нашего профильного комитета Госдумы планируется обсудить аргументированные позиции всех сторон - региональных законодателей, федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь, часть из них станет ведомственными решениями, часть получит финансовое подкрепление и нормативное регулирование на федеральном уровне.