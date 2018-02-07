На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%В Мурманской области состоится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.18 11:20

Чтобы избавиться от ядерного наследства прошлых лет потребуется около 30 спецэшелонов

Участники выездного совещания комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды посетили отделение губа Андреева Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО». Парламентарии и представители исполнительных органов власти Мурманской области осмотрели центр управления технологическими процессами по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), пункт временного хранения ОЯТ, познакомились с процессом отгрузки контейнеров.

Директор отделения Александр Краснощеков рассказал историю создания береговой технической базы «СевРАО» Госкорпорации «Росатом» в губе Андреева. Он отметил, что это место называли мировой ядерной свалкой, которая копилась почти 50 лет. В начале двухтысячных годов международное сообщество объединило усилия для решения этой проблемы. Около 9 миллиардов рублей было выделено Россией и зарубежными партнерами. Процедура подготовки груза к дальнейшей отправке на переработку в радиохимический завод ПО «Маяк» – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Минувшим летом спецсудно «Россита» вывезло с береговой технической базы «Росатома» в губе Андреева первую партию отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок. В этом году планируется вывезти не менее трех эшелонов с ОЯТ. Всего же понадобится не менее 30 спецэшелонов, чтобы избавиться от ядерного наследства прошлых лет.

Как отмечалось участниками выездного совещания, трудно переоценить значимость проделанной работы в губе Андреева для экологии арктического региона. Проблему обеспечения экологической безопасности в целом нельзя решить только финансово, подчеркнули они, необходима законодательная поддержка и внимание государства.

А днём ранее в Мурманской областной Думе прошло выездное совещание комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. В нём приняли участие депутаты Госдумы, представители Минприроды России, правительства Мурманской области, предприятий, законодатели регионов, входящих в состав Арктической зоны. Вёл совещание председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.  В центре внимания были вопросы развития Арктической зоны, состояние объектов накопленного экологического ущерба и правовое регулирование деятельности по обращению с отходами.

- Тема развития Арктики находится в абсолютном приоритете нашего государства, в зоне повышенного внимания Президента России В.В. Путина,– подчеркнул В.В. Бурматов, открывая совещание. – И чем активнее осваивается территория, тем больше возникает проблем, в том числе, требующих законодательного регулирования.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своем приветствии отметил, что каждый из северных регионов России по-своему уникален и играет значимую роль в реализации государственной политики в Арктике:  - Вопросы экологии в Мурманской области можно считать жизненно важными. На территории региона идет активная работа по обеспечению безопасности окружающей среды. В ней принимает деятельное участие и наш региональный парламент. В центре внимания депутатов были и остаются вопросы обеспечения радиационной и ядерной безопасности, снижения негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной деятельности и другие проблемы, связанные с экологическими рисками.

На совещании выступили представители правительства области, министерства природных ресурсов и экологии РФ, региональные законодатели. Они озвучили предложения по совершенствованию нормативной правовой базы развития Арктического региона.

В частности, шла речь об очистке Кольского залива от брошенных и затопленных объектов. В настоящее время на федеральном уровне не определены источники финансирования мероприятий по разработке проектов и выполнению работ по очистке залива от такого имущества. Также отмечалась необходимость сокращения сроков экологической экспертизы по приоритетным проектам Российской Федерации, в том числе по очистке акваторий внутренних морских вод РФ от затонувшего имущества, увеличения предельного срока хранения твердых бытовых отходов в труднодоступных населенных пунктах, вопросах экологического сбора.

Участники совещания заострили внимание на проблеме очистки территорий муниципальных образований. Затраты на организацию деятельности по обращению с отходами на таких территориях несоизмеримо высоки и абсолютно неокупаемы по сравнению с развитыми городами.

С точки зрения экономической рентабельности озвучено мнение об увеличении предельного срока накопления отходов для малых и труднодоступных населенных пунктов с 11 до 36 месяцев.

- Все высказанные сегодня предложения требуют дополнительного обсуждения, - отметил в завершении Владимир Бурматов. – И мы планируем это сделать буквально в скором времени. На площадке нашего профильного комитета Госдумы планируется обсудить аргументированные позиции всех сторон - региональных законодателей, федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь, часть из них станет ведомственными решениями, часть получит финансовое подкрепление и нормативное регулирование на федеральном уровне.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 48 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМинтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика