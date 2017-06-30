Чтобы осваивать Арктику, необходимо запустить спутники

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вчера приняла участие в заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое провел в Санкт-Петербурге вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Одним из центральных вопросов повестки заседания стали перспективы создания в высоких широтах информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Дмитрий Рогозин призвал грамотно распоряжаться средствами при создании инфраструктуры связи в Арктике. «Деньги надо тратить исключительно умно, комплексно, – сказал он, открывая заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. – Надо подумать, каким образом разные ключи доступа будут у самых разных заказчиков. Система должна быть единая, стабильно работающая на всем пространстве арктической зоны».

Рогозин отметил, что проблемы и перспективы создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике имеют ключевое значение. Он подчеркнул, что невозможно обходиться без связи, без мониторинга ситуации в Арктике, будь то работа Северного морского пути, экспедиций или военных.

Наиболее предпочтительными в труднодоступных и малонаселенных частях Арктической зоны являются технологии спутниковой связи, отметил замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов. Он сообщил, что четыре новых спутника на высокой эллиптической орбите обеспечат арктическим регионам страны устойчивую телефонную связь, доступ в Интернет, видеонаблюдение, телеконференцсвязь, приём теле- и радиопрограмм. Проект по дополнению российской орбитальной группировки будет реализован с 2019 по 2022 год и потребует около 50 млрд рублей из федерального бюджета.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы энергетической безопасности арктических субъектов и другие темы.