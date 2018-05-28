Чтобы отдохнуть три дня, надо поработать шесть

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной, с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно, а потом россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием 12 июня Дня России.

Выходной день со следующей субботы перенесён на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд - с воскресенья, 10 июня по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник.