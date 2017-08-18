Чтобы полакомиться красной рыбкой, браконьер перегородил сетью устье реки Оленица

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники кандалакшского отдела полиции выявили факт браконьерства в Терском районе. Ими задержан ранее не судимый житель п.Умба 1966 года рождения.

Не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, он установил ставную сеть в устье реки Оленица, почти полностью перегородив его. В результате незаконных действий мужчина добыл четыре экземпляра горбуши, причинив материальный ущерб водным биоресурсам Российской Федерации. Продолжить противоправную деятельность он не смог, так как был задержан полицейскими.

По факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, орудие промысла изъято.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» началась с мая текущего года. За истекший период сотрудниками полиции возбуждено более 20 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, составлено свыше 40 административных протоколов. Сумма выявленного ущерба, причиненного государству, составила более 175 тысяч рублей.

Операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до декабря текущего года.