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Мурманская область. Арктика17.01.18 14:06

Чтобы проинформировать северян о мерах социальной поддержки семей с детьми, провели совещание

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева провела рабочее совещание с руководителями отделов подведомственных учреждений, обслуживающих жителей Кандалакшского, Ковдорского, Полярнозоринского и Терского районов. Совещание было посвящено усилению информированности семей, имеющих детей, о мерах социальной поддержки, реализуемых в Мурманской области.

В указанных пяти районах проживает порядка 18 тысяч семей с детьми, из них 2200 получают социальную помощь. Реализуемые в регионе федеральные и региональные меры поддержки семей актуальны и востребованы – объем социальной помощи в общем доходе семьи может достигать 50 процентов.

В рамках утвержденных инициатив президента Российской Федерации, направленных на перезагрузку госполитики в сфере демографического развития, общее количество мер социальной поддержки, предоставляемых по линии регионального министерства социального развития, с 2018 года увеличится на два вида.

С января текущего года семьям при рождении первенца и при среднедушевом доходе, не превышающем 22777,50 рубля, будет предоставляться федеральная ежемесячная выплата. В 2018 году ее размер составит 15048 рублей.

С 1 июля 2018 года вводится новое расходное обязательство областного бюджета – ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком. Право на новую выплату в размере 14 тысяч рублей не ставится в зависимость от уровня дохода семьи: ее могут получить женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет.

Кроме того, программа материнского капитала продлена до конца 2021 года.

«Особое внимание уделяется многодетным семьям. Правительство Российской Федерации увеличило количество регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия за третьего ребенка. Наш регион с 2013 года участвует в этой программе. За период реализации ежемесячную денежную выплату получили более пяти тысяч нуждающихся семей при рождении третьего ребенка. Подобные встречи будут проведены со всеми руководителями подведомственных учреждений», – отметила Светлана  Виденеева.

 

Комментарии

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17.01.18 21:26
Считаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем
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