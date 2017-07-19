Чтобы реализовать свою мечту – построить спортивно–оздоровительный комплекс, жители микрорайона Старые Апатиты должны собрать 242424 рубля

В 2017 году в Мурманской области стартовала программа поддержки местных инициатив (ППМИ), которая предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для жителей муниципалитетов проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры.

От муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в конкурсном отборе участвовал проект создания объектов массового спорта на территории микрорайона Старые Апатиты, направленный на формирование жизненных навыков детей и молодёжи, связанных со здоровым образом жизни.

Практическая реализация проекта позволит создать в микрорайоне, отделенном от основной части города железнодорожным узлом, спортивно–оздоровительную инфраструктуру: футбольное поле, волейбольную площадку, каток, полосу препятствий для проведения занятий по пожарно – прикладным видам спорта, площадку для занятий силовыми упражнениями, современную игровую зону для детей в возрасте 7-13 лет, установить крытые силовые тренажеры.

Проект создания объектов массового спорта на территории микрорайона Старые Апатиты был представлен инициативной группой и поддержан на общем собрании жителей микрорайона. Для реализации проекта из областного бюджета будет выделено 2 млн рублей. Доля софинансирования проекта со стороны муниципального образования составит 1 млн 30 тысяч 302 рубля, из которых 393939 рублей (13% от общего бюджета проекта) - софинансирование со стороны бюджета муниципального образования, 393939 рублей (13% от общего бюджета проекта) - софинансирование со стороны коммерческих организаций и предприятий и 242424 рубля (8% от общего бюджета проекта) - софинансирование со стороны населения.

Средства софинансирования со стороны населения и коммерческих организаций аккумулируются на специально открытых счетах администрации города Апатиты и используются для оплаты выполненных работ в ходе реализации проекта.