Чтобы у нас были те законы, которые мы хотим, нам всем сейчас нужно проявить активность – Сергей Веллер

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса остается для Регионального объединения работодателей важным направлением деятельности. Традиционно к диалогу с предпринимателями привлекаются специалисты из самых разных отраслей экономики.

Открывая встречу, глава администрации Кольского района Александр Лихолат отметил: «Несмотря на то, что Кольский район представляет собой довольно обширную территорию, у нас успешно работают меры поддержки предпринимательства, и в целом бизнес здесь развивается. Тем не менее, диалог власти, бизнеса и различных структур, регулирующих деятельность МСП, крайне необходим на любом уровне».

В рамках встречи выступил председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский, который рассказал об особенностях тарифного регулирования для юридических лиц и ответил на вопросы предпринимателей. Владимир Губинский подчеркнул, что правительство Мурманской области совместно с Минэнерго России постоянно прорабатывает механизмы снижения стоимости электроэнергии и мощности для использования невостребованных объемов мощностей Кольской энергосистемы.

Следующей темой стало выступление представителей мурманского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Предпринимателям рассказали о механизмах реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций. Вопрос оказался крайне актуальным для участников встречи, ведь ситуацию с необоснованными отказами в проведении операций собравшиеся в целом давно оценивают как угрожающую сегменту малого и среднего предпринимательства. Многие клиенты лишаются доступа к банковским услугам просто по ошибке или за незначительные нарушения. Не так давно регулятор ввёл механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из «чёрных списков», тем не менее, участники встречи отмечали, что на практике механизм реализуется не так просто и быстро. В то же время стоит отметить, что в отдельных случаях вина за это может лежать и на отдельных финансово-кредитных учреждениях.

Отдельным блоком вопросов стало обсуждение пакета федеральных законопроектов, связанных с государственной поддержкой предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Так, изменения коснутся налогового, трудового законодательства, поддержки предпринимательства, преференций для инвестиционной деятельности в Арктике.

Законопроекты в данный момент проходят через публичные обсуждения, и президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер обратился к предпринимателям региона с просьбой принять самое активное участие в оценке законопроектов.

«Нам бы хотелось, чтобы в дальнейшем новое законодательство учитывало все аспекты ведения бизнеса на территории нашей области. Поэтому для того, чтобы у нас были те законы, которые мы хотим, нам всем сейчас нужно проявить активность», – отметил Сергей Веллер. Общественное обсуждение законопроектов завершится уже в этом месяце.

Региональное объединение работодателей намерено продолжить серию встреч с бизнес-сообществом муниципалитетов. Они дают возможность предпринимателям пообщаться между собой и задать вопросы напрямую представителям законодательной и исполнительной власти региона. Также подобные мероприятия позволяют доносить до предпринимателей региона изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность бизнеса.