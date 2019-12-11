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Мурманская область. Арктика11.12.19 15:10

Чтобы убрать снег, мурманчан просят убрать автомобили с обочин дорог

Вчера в Мурманске прошёл сильный снегопад. С последствиями непогоды сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» продолжают бороться в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищаются основные городские дороги.

– Сложность в работе при очистке территории создают припаркованные вдоль проезжей части автомобили, которые зачастую оставлены автовладельцами с нарушением правил дорожного движения. Как пример – улица Аскольдовцев, здесь парковка ограничена, но не все автолюбители обращают внимание на запрещающие знаки, – отметил избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Уважаемые мурманчане, давайте  вместе создавать благоприятные условия, как для жизни, так и для работы в нашем городе. Огромная просьба к жителям улицы Аскольдовцев и ближайших улиц, освободить обочины проезжих частей до 21 часа, чтобы не мешать механизированной уборке и не усложнять работу городских служб.

Сегодня дорожные рабочие занимаются вывозом ранее складированного при выполнении уборки снега на специальные свалки, а также очищают внутриквартальные проезды и подсыпают проезжие части и пешеходные зоны противогололедными материалами.

В общей сложности на очистке улиц города трудятся более 200 человек. Работает свыше 150 единиц снегоуборочной техники. Также существует практика по привлечению дополнительных сил сторонних организаций.

Стоит отметить, что за уборку снега во дворах несут ответственность управляющие организации. Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, горожане могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.

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