ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и киноСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.04.18 11:11

«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам

Российским судовладельцам и капитанам российских судов теперь в некоторых случаях  в консульские учреждения за выдачей временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации можно не обращаться.

Вплоть до 1 февраля 2018 года, в случае приобретения судна за границей или постройки его на иностранной верфи, российский судовладелец обращался в соответствующее консульское учреждение с просьбой о выдаче временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

Консульское должностное лицо выдавало в отношении указанных судов временные свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, которые были  действительны до момента государственной регистрации судов в одном из реестров судов Российской Федерации, но не более чем шесть месяцев со дня выдачи.

В случае утраты судового свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, во время нахождения судна за пределами России, на основании заявления капитана судна консульское должностное лицо выдавало временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

Данное свидетельство, по приходу судна в российский порт, подлежало передаче капитану порта регистрации для получения дубликата судового свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

Выдача консульскими учреждениями временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации осуществлялась на основании ст. 30 Консульского устава Российской Федерации и в соответствии с п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

В настоящее время российским судовладельцам и капитанам российских судов, в указанных выше случаях, в консульские учреждения за выдачей временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации можно не обращаться. Дело в том, что с 1 февраля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от  29.12.2017 №460-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

На основании данного федерального закона ст.30 Консульского устава РФ и п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания РФ утратили силу.

То есть, консульские учреждения лишены сейчас полномочий по выдачи временного свидетельства о праве  плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

Если российский судовладелец приобретёт судно за границей или построит его на иностранной верфи, то каким образом он сможет перегнать судно без государственного флага в российский порт? Что делать капитану российского судна в случае утраты судового свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, во время нахождения судна за границей?

На борту судна должен быть оригинал свидетельства (временного свидетельства) о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации на бумажном носителе. Без наличия такого свидетельства российское судно из иностранного порта не выпустят.

Согласно федеральному закону № 460-ФЗ, ст.31 Кодекса торгового мореплавания РФ, устанавливавшая обязательное наличие на судне оригиналов судовых документов, утратила законную силу.

Статья 29 Кодекса торгового мореплавания РФ  дополнена новым пунктом 5, который наделяет Минтранс России полномочиями устанавливать перечень судовых документов, выдача которых осуществляется в форме электронных документов.

Представляется, что разработчики федерального закона № 460-ФЗ «побежали впереди паровоза». Морские международные конвенции Организации Объединённых Наций и Международной морской организации (ИМО) не допускают наличие на борту судна  основных судовых документов в электронном виде.

На основании федерального закона № 460-ФЗ п.1 ст.35 Кодекса торгового мореплавания РФ изложен в новой редакции. Теперь перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в реестрах судов Российской Федерации, должен утверждаться правительством Российской Федерации. По состоянию на 1 февраля 2018 года было в силе распоряжение правительства Российской Федерации от 26 апреля 2006 года № 583-р, которое устанавливает перечень морских портов, капитаны которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов.

Распоряжение правительства Российской Федерации № 458-р, устанавливающее перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов было издано только 20 марта 2018 года.

Следовательно, государственная регистрация судов в указанных реестрах судов Российской Федерации стала возможной именно с 20 марта 2018 года.

Государственная регистрация судов в Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре и реестре строящихся судов, в период с 1 февраля по 20 марта 2018 года, является незаконной и не имеет юридической силы.

Федеральным законом № 460-ФЗ были внесены многочисленные поправки в статьи Кодекса торгового мореплавания РФ, которые регламентируют государственную регистрацию судов  (статьи: 16, 22, 29, 31(утратила силу), 32, 35, 37, 42, 45, 46).

Учитывая данные обстоятельства, в действующие «Правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учёта зарегистрированных судов» необходимо внести существенные изменения, без которых данный нормативный правовой акт нельзя применять в практической работе.

Ещё в XIX веке М.Е. Салтыков-Щедрин разъяснил цель издания законов в России: «Цель издания законов в России двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности». Можно предположить, что цель принятия федерального закона от 29.12.2017 № 460-ФЗ: «чтобы законодатели не коснели в праздности».

 

Е.В. СЕЛЮКОВ, капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 273 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Документальный фильм, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика