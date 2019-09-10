Чудесная сказка отправится в Териберку

12 сентября артисты Мурманского областного драматического театра поедут в гости к жителям самого северного в области поселка.

На сцене сельского Дома культуры юные зрители и их родители смогут посмотреть сказку «Чудеса на змеином болоте». Спектакль пройдет в рамках акции «В театр всей семьей». Это весёлый красивый спектакль с песнями, танцами, с сюрпризами и превращениями.

История со столь знакомым сюжетом, как царь с царицей любимой дочке жениха выбирали, рассказана современно, остроумно, увлекательно. Герои сказки, храбрые, находчивые, сильные, преодолевают трудности и доказывают, что любовь, честность и доброта всегда побеждают зло и несправедливость.

Начало спектакля в 16 часов.