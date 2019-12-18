Чудо: для жителей Мурманской области бытовой мусор с нового года станет немного дешевле

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области утвердил новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории нашего региона.

С 1 января 2020 года предельный единый тариф составит 856 рублей 97 копеек за кубометр отходов, а с учётом утвержденных нормативов накопления ТКО плата для населения за услугу по обращению с ТКО составит 128 рублей 55 копеек с человека в месяц.

Напомним, с января 2019 года жители региона оплачивали ежемесячно новую коммунальную услугу по обращению с ТКО за 133 рубля 56 копеек с человека. Затем из-за снижения на уровне правительства РФ ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО предельный единый тариф на услугу регоператора в Мурманской области был пересмотрен.

Уменьшение платы в 2020 году удалось достигнуть благодаря снижению налоговой нагрузки. Отметим, что в Мурманской области тариф сбалансированный, что позволяет обеспечить достаточно высокую платежную дисциплину и устойчивую работу регионального оператора по организации вывоза и обработки ТКО.