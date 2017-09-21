Чужой мобильный телефон на столике подтолкнул северянку к краже

На пульт оперативного дежурного МО МВД России «Оленегорский» поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о хищении мобильного телефона. Как рассказал потерпевшая, имущество она оставила на столике, а сама отошла на несколько минут. Когда вернулась, телефона не обнаружила.

Полицейские опросили посетителей и работников заведения, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Составленная ориентировка с приметами злоумышленницы была передана патрульным нарядам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции подозреваемая в краже была задержана. Ей оказалась неработающая 21-летняя жительница города Оленегорска. Ранее девушка в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Злоумышленница созналась в содеянном и вернула похищенное имущество.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, – лишение свободы сроком до двух лет.