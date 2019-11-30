«Чужой» теперь не пролетит

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.

Комплекс обеспечивает контроль воздушного пространства и поражение крылатых ракет, авиабомб, самолётов, вертолётов и крупных беспилотных летательных аппаратов, не опознанных системой «свой-чужой» в ближней зоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, торжественная церемония прошла сегодня в Печенгском районе, где дислоцированы части соединения. Напомним, как мы ранее сообщали, на опытное боевое дежурство самоходный зенитный ракетный дивизион заступил летом этого года.

ЗРК «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного гусеничного вездехода «Витязь» предназначены для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики.