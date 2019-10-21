Цифровая цензура: «Facebook» лишил англоязычное население новостей об Арктике

«Facebook» удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА «Россия сегодня» - портала Arctic.ru. «Блокировка страницы «Arctic.ru» вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов её вообще больше не существует», - прокомментировали РИА «Новости» в пресс-службе агентства.

Там напомнили, что сначала «Facebook» закрывал аккаунты журналистов, «теперь добрался до природы и белых мишек».

«Мы всё понимаем — стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим «демократическим» ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае – цензура», - подчеркнул собеседник агентства.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов агентства. В январе соцсеть закрывала страницы «Sputnik» и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе - также без объяснения - страницу проекта «RT» с рецептами русской кухни.

«С первых чисел октября мы не смогли публиковать на нашем англоязычном аккаунте в соцсети видео, и все наши запросы администраторам по этому поводу оставались без ответа. Потом нас лишили возможности делать любые публикации, опять же без объяснения причин, и, наконец, 14 октября наша страница просто исчезла», – передаёт пресс-служба слова руководителя дирекции государственных интернет-проектов медагруппы Елены Давыдовой, которая также добавила, что сайт продолжит добиваться разъяснений причин блокировки от администрации соцсети.

С начала октября «Facebook» начал последовательно блокировать страницу проекта «Арктик.ру на английском языке, рассказали в пресс-службе. Прежде запретили размещать видео, потом – делать любые публикации, а 14 октября страница была удалена.

«Мы были максимально аполитичными, придерживались фактов и старались не высказывать собственного мнения. Публиковали законодательные инициативы и акты по сохранению и развитию Арктических территорий, информацию о животном мире Арктики и коренных малочисленных народах Севера (как российских, так и зарубежных), истории арктических экспедиций, в частности дневники дрейфующих полярных станций. К нам даже обращаются учителя школ, с просьбой помочь им в организации тематических уроков или лекций. Блокировка аккаунта в преддверии двух крупнейших в России мероприятий «Арктика: настоящее и будущее» и «Дни Арктики в Москве» - это вообще нож в спину», - приводятся слова Давыдовой.

«Facebook», как добавили в пресс-службе агентства, ни на один запрос о причинах блокировки не ответил.

Напомним, «Arctic.ru» – специальный проект МИА «Россия сегодня», который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике.