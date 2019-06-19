Цифровизация захватывает и библиотеки, и музеи

Крупные дискуссионные площадки V международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» «Крым 2019», который проходил в г. Судаке, были посвящены национальным проектам «Культура» и «Наука» и перспективам дальнейших преобразований библиотек в эпоху цифровизации общества. Организатором мероприятия выступила Государственная публичная научно-техническая библиотека России (г. Москва).

В форуме приняли участие около тысячи человек: руководители и специалисты библиотек, вузов, издательств, книготорговых организаций, музеев, деятели культуры, науки и образования. Мурманскую областную научную библиотеку на международном форуме представляла специалист отдела библиотечных фондов Елена Кузнецова.

На различных секциях форума обсуждались автоматизированные библиотечные системы и технологии, электронные библиотеки и онлайновые ресурсы, библиотечная инноватика и управление, наукометрия, библиометрия и многое другое. На секции «Формирование фондов и библиотечно-информационное обслуживание в современных библиотеках» представитель из Заполярья выступила с докладом-презентацией «Место прописки – 69 параллель северной широты», который был посвящён вопросам изучения, консервации, оцифровки редких книг из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

На форуме Мурманской областной научной библиотеке было вручено благодарственное письмо за участие в акции солидарности библиотек «Страницы добра», направленной на поддержку библиотек Донецкой Народной Республики.