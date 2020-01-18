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Мурманская область. Арктика18.01.20 09:30

Цифровое телевидение появилось даже в самых удаленных населенных пунктах Кольского района

17 января глава районной администрации Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян посетили с рабочим визитом населенный пункт Мокрая Кица. Долгое время цифровое телевидение здесь было доступно только обладателям личных спутниковых антенн, к новому году все жители поселка получили возможность бесплатно смотреть любимые телеканалы, входящие в мультиплекс. Сегодня руководители района проверили качество получаемого сигнала.

В нп.Мокрая Кица располагается 9 многоквартирных домов, с 54 домохозяйствами. Из них 35 домохозяйств пользуются спутниковым телевидением, а 19 осуществляли прием на личную антенну. После того как этой осенью в Мурманской области и еще 20 субъектах Российской Федерации прекратилась аналоговая трансляция федеральных каналов, данные жители оказались в самом настоящем «информационном вакууме».

Для обеспечения доступности каждого жителя нп. Мокрая Кица цифровым телевидением, и в связи с неуверенным приёмом цифрового телевещания, администрацией Кольского района были выполнены работы по установке коллективных антенн на многоквартирных домах.

Суммарно на все работы за счёт средств местного бюджета были выделены 339 тысяч 983 рубля. Все работы были выполнены профессиональными мастерами в срок и с индивидуальным подходом к каждому жителю. В настоящее время в каждом МКД имеется возможность осуществлять прием цифрового телевещания.

- Очень быстро подключили оборудование, - поблагодарила власти района местная жительница Нина Андреевна Третьякова. – Очень вежливые мастера работали. Они не просто установили антенну на наш дом, но и помогли мне настроить телевизор.

Нина Андреевна также попросила руководителей района помочь ей с ремонтом. Жительница поселка живет на первом этаже, недавно её затопили. Справиться с ремонтом самостоятельно пожилая дама не может, а родственников у неё нет.

Просьба будет выполнена, пообещал Александр Лихолат. Уже в ближайшее время к пенсионерке направят специалистов «ХЭС Кольского района», которые оценят фронт предстоящих работ. Будет выполнена и ещё одна просьба жительницы Мокрой Кицы. В центре посёлка установят лавочки, чтобы пенсионеры могли с комфортом ожидать автомобиль привозящий почту.

Осмотрели в ходе рабочей поездки главы района и дом № 9 посёлка. Его жители направили в администрацию несколько обращений о том, что в МКД протекает крыша.

- На днях кровлю обследуют сметчики и если позволят технологии, то данную крышу мы залатаем уже этой зимой. Если погода не позволит, то эти работы мы обязательно проведём летом, - заверил Александр Лихолат. – Управляющей организации, которая обслуживает этот дом, мы также предоставим субсидию из своего бюджета и в рамках программы «инициативное бюджетирование» сделаем ещё и ремонт в подъезде.

Помимо этого руководители района приняли решение привести в порядок контейнерную площадку в посёлке и обновить в центре населенного пункта детскую площадку. Эти работы также запланированы на это лето. Удовлетворят и ещё одну просьбу жителей. Знак, обозначающий границы поселка перенесут поближе к федеральной трассе, сообщает аминистрация Кольского района.

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