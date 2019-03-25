Цифровое ТВ придёт в каждый дом

На сегодняшний день более 70 мурманчан обратились за помощью волонтеров в подключении приставок.

Напомним, в июне в Мурманске начнется отключение аналогового телевещания. Телепередачи перестанут показывать у тех, кто пользуется обычными комнатными или коллективными антеннами.

С помощью дециметровых антенн бесплатно смотреть 20 каналов смогут владельцы телевизоров, выпущенных позже 2012 года. Более старому оборудованию необходима специальная приставка.

– Некоторые пожилые люди самостоятельно не справляются с подключением нового оборудования, и на помощь им приходят волонтеры, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. – Ребята из городских молодежных учреждений оказывают бесплатную помощь в подключении приставок. Молодые люди имеют при себе удостоверение и бейдж волонтера.

Стоит отметить, что помощь оказывается по заявкам, поступившим в управления Ленинского и Первомайского округов по телефонам: 43-38-05 и 53-94-54. Жители Октябрьского округа могут обратиться в управление Ленинского округа.