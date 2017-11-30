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Мурманская область. Арктика30.11.17 13:43

Цикл «Капитаны рыбного хозяйства СССР» будет продолжен

Накануне презентации новой книги серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» – «Севрыбхолодфлот» автор-составитель книг цикла «Севрыба», журналист и писатель Виктор Георги в ходе встречи передал новое издание губернатору Марине Ковтун.

«Севрыбхолодфлот» – это третья книга цикла «Севрыба», продолжающая рассказ о тружениках рыбной отрасли Севера.

«Каждая эта книга – эпоха, для меня во всяком случае», – сказал Виктор Георги.

Марина Ковтун поздравила автора с завершением ещё одного этапа работы над циклом. «Вы настоящий летописец нашего рыбного края. Как журналист вы всегда находились в гуще событий. Сейчас они воспринимаются как факты истории нашего края, наших судеб. Теперь настало время их обобщить, осмыслить в книжных строках и страницах. Для меня это тоже важно – и как для главы региона, и как для мурманчанки – дочери человека, который посвятил рыбному морю свою жизнь. Уверена, что ваши книги займут достойное место не только в библиотеках, но и на полках семейных библиотек», – отметила глава региона.

В ходе беседы Виктор Георги поблагодарил Марину Ковтун за помощь в организации контактов с Государственным архивом Мурманской области – благодаря этому новая книга стала полнее, на её страницах появились многочисленные фотографии. В этом огромном труде писателем движет желание рассказать о капитанах и рыбаках, дать новую жизнь публикациям журналистов газеты «Рыбный Мурман», рассказал Виктор Георги.

Сегодня автор работает над следующими книгами цикла. К изданию готовится трёхтомник «Мурманский траловый флот», куда войдет биография отца Марины Ковтун Василия Тихоновича Козлова. Губернатор Марина Ковтун передала Виктору Георги копию семейной реликвии – книги Аркадия Ландера «Траловых дел мастер» (цикл «Герои девятой пятилетки»), рассказывающей о тралмейстере траулера «Веха» Василии Тихоновиче Козлове, Герое Социалистического труда.

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