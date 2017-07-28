Циклон с севера Скандинавии принесёт в Мурманскую область дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, а в Кольском районе - V региональный класс пожарной опасности.

29 июля по Мурманской области сохранится тёплая с кратковременными дождями погода. 30 июля на Кольский полуостров сместятся циклоны с севера Скандинавии и с Московской области. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на западе области умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +21+26º.