Мурманская область. Арктика08.02.18 18:02
Циклоническая депрессия задаёт тон погоде в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха при прояснениях -20-28°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на севере сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях до -28°, днём -5-10°, при прояснениях до -20°. Гололедица.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 112 человека
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Последние комментарии
MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
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Игорь
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Иван
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