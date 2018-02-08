Циклоническая депрессия задаёт тон погоде в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха при прояснениях -20-28°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на севере сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях до -28°, днём -5-10°, при прояснениях до -20°. Гололедица.