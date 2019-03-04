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Мурманская область. Арктика04.03.19 15:30

Cкончался Михаил Борисович Свиридовский заместитель министра юстиции Мурманской области

2 марта 2019 года на 59-м году жизни скончался заместитель министра юстиции Мурманской области Михаил Борисович Свиридовский.

Михаил Свиридовский в 1977 году начал свою карьеру в органах внутренних дел рядовым сотрудником. В 1981 году его назначили на должность инспектора ОБХСС Октябрьского РОВД Мурманска, а уже в октябре 1984 года - на должность инспектора ОУР Октябрьского райотдела.

Михаил Борисович прослужил в милиции в общей сложности 25 лет. С февраля 1995 до мая 2005 года занимал должность начальника Управления уголовного розыска Мурманской области.

Коллеги и подчинённые отзываются о нём как о прекрасном руководителе.

Михаил Свиридовский неоднократно представлялся к наградам. Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За отличную службу в МВД II степени». В 2002 году Михаилу Борисовичу была вручена серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы». Указом Президента РФ в 1995 году его представили к медали Г.К. Жукова».

Прощание с усопшим состоится 6 марта в 10.00  по адресу: г.Мурманск, ул. Радищева, 29а/1. Морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы,  большой зал прощания.

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