Cотрудники УФСИН приняли участие в работе мурманского молодёжного форума

Сотрудники УФСИН России по Мурманской области участвовали в городском молодежном форуме «Территория свободного развития», проводимого МАУ МП «Объединение молодежных центров». Региональное Управление представляли сотрудник кадровой службы мурманского следственного изолятора №1 и две студентки рязанской Академии ФСИН России, проходящие в настоящее время практику в Мурманской области.

Сотрудники УИС приняли активное участие в работе «Ярмарки вакансий» – одной из секций данного Форума. Работа данной секции, по замыслу организаторов, должна была привлечь работодателей, а также информировать молодежь о рынке вакансий Мурманска и Мурманской области.

Сотрудники УИС провели работу по информированию участников Форума о перспективах учёбы в вузах ФСИН России, о социальных гарантиях сотрудника уголовно-исполнительной системы.

По результатам мероприятия двое молодых людей изъявили желание в этом году после окончания школы продолжить обучение в высших ведомственных образовательных организациях ФСИН России.