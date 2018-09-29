Cуд жюри «Гадкому утёнку» дал положительную оценку

27 сентября завершился VIII Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». В этом году экспертным советом фестиваля было рассмотрено более 30 заявок от театров зарубежных стран и более 80 – от российских театров. Наш театр впервые за всю историю своего существования принял участие в этом грандиозном событии.

Программа получилась насыщенной и разнообразной, включала проведение круглых столов по обсуждению и подробному анализу просмотренных постановок, мастер-классы мэтров по основам актерского искусства кукольников и проблем современного театра.

На суд жюри был представлен спектакль «Гадкий утёнок», над созданием которого трудились режиссер Петр Васильев, художник Алевтина Торик и композитор Пётр Макаров.

Поездку в Белгород возглавил директор театра Евгений Суханов. В исполнительском составе спектакля наряду с ведущими мастерами сцены: заслуженной артисткой РФ Натальей Петруниной, артистами – Денисом Дмитриевым и Екатериной Ефремовой выступили и молодые актеры театра – Екатерина Дмитриева и Иван Песнев. Техническое сопровождение выступления, состоявшегося 26 сентября, осуществили инженер по звукозаписи Александр Башаев и художник по свету Сергей Лашин.

Фестиваль «Белгородская забава» подарил коллективу Мурманского областного театра кукол новые приятные встречи и столь необходимое в подобных творческих поездках взаимообогащающее общение с коллегами, познакомил с тенденциями развития современного искусства театра кукол, которые наглядно продемонстрировали участники прошедшего фестиваля. А положительная оценка жюри и восторженные отзывы зрителей стали приятным акцентом работы творческого коллектива.

Труппа театра вернется из поездки 1 октября, а уже 13 октября, в дни Юбилейной недели спектакль «Гадкий утёнок» вы сможете увидеть на сцене театра. Пожелаем нашим путешественникам удачи, и ждем вас в нашем театре!