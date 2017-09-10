Дачные воришки будут привлечены к уголовной ответственности

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о краже обратился 46-летний житель. Мужчина пояснил, что, приехав на дачу, обнаружил сорванный навесной замок. В ходе опроса потерпевшего установлено, что из дачного дома была похищена газовая плита и инструмент на общую сумму более 12 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастны двое жителей города Апатиты, ранее неоднократно судимые.

Ориентировка с указанием примет подозреваемых была передана дежурным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейские проверяют причастность северян к совершению аналогичных преступлений. По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.