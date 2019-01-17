«Далекая, близкая» - в Мурманске открывается выставка Виталия Бубенцова
18 января в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая». Выставка посвящена 75-летию со дня рождения художника и 50-летию его творчества.
Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почетный гражданин Мурманской области.
В экспозиции посетители увидят картины художника разных лет, а также работы Виталия Николаевича из собрания Мурманского областного художественного музея.
Выставка будет работать до 17 февраля.