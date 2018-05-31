Далеко не убежишь из исправительной колонии строгого режима

В Мурманске прошло межведомственное тактико-специальное занятие по отработке слаженности действий взаимодействующих структур по розыску и задержанию условных преступников, совершивших побег из-под охраны. В мероприятии было задействовано более ста сотрудников подразделений регионального УФСИН, УМВД России по г. Мурманску и Управления Росгвардии по Мурманской области.

По замыслу учения, условный побег из исправительной колонии строгого режима осуществили двое осужденных, в роли которых выступили бойцы спецназа «Айсберг». В ходе проведения совместных разыскных мероприятий условные преступники были задержаны.

Один из бежавших укрывался у своего подельника в автогаражном кооперативе в Ленинском районе, где и был задержан сотрудниками отдела специального назначения УФСИН. Второй беглец был задержан в Октябрьском округе совместной патрульной группой СИЗО-1,полиции и Росгвардии.

В завершение учений представителями взаимодействующих ведомств были подробно проанализированы основные элементы проведённой совместной операции. Отмечено, что все запланированные мероприятия были отработаны в полном объёме, цели занятия достигнуты.

Всеми участниками результаты тактико-специального занятия признаны удовлетворительными.