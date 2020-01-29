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Мурманская область. Арктика29.01.20 14:10

Дали энергию Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК»

«Россети» сегодня дали энергию Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Новая ЛЭП протяженностью более 55 км построена с учётом климатических особенностей Заполярья, сообщили «Россети».

В церемонии запуска участвовали глава «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления «НОВАТЭКА» Леонид Михельсон.

«С вводом в эксплуатацию построенной линии «Россети» обеспечили дополнительное развитие инфраструктуры на левом берегу Кольского залива, повысили надежность всей региональной энергосистемы и создали предпосылки для появления новых рабочих мест. Это очередной шаг на пути раскрытия богатого потенциала Мурманской области и вклад в развитие Российской Арктики», - заявил Ливинский во время пуска энергообъекта.

В 2020 году группа планирует инвестировать более 1,9 млрд рублей в модернизацию и развитие распределительного и магистрального комплексов Мурманской области. «Россети» также планируют построить в регионе электросетевой комплекс с внедрением в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030» передовых и инновационных технологий и решений, отмечается в сообщении компании.

«Развитие электроэнергетической инфраструктуры – базовое условие роста экономики любого региона. Поэтому для Мурманской области сотрудничество с компанией «Россети» носит стратегический характер. При этом построенная инфраструктура не только обеспечит мощности важнейшему для региона проекту, но и повысит надежность электроснабжения потребителей», - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артём Пидник в ходе церемонии отметил, что ЛЭП протяженностью более 55 км построена с учетом климатических особенностей Заполярья. При ее строительстве впервые на Северо-Западе страны применен уникальный термостойкий провод отечественного производства с повышенной на 60% пропускной способностью, антигололедной поверхностью и абсолютной устойчивостью к ветровым нагрузкам, характерным для районов Крайнего Севера. Это обеспечит максимальную надежность электроснабжения стратегически важного потребителя.

«Мурманская область — территория с огромным промышленным потенциалом. Поэтому мы применяем системный подход к развитию электроэнергетической инфраструктуры региона. Отмечу, что такие проекты невозможны без плотного взаимодействия с руководством региона, в том числе в части формирования долгосрочной тарифной политики, учитывающей интересы всех сторон», - отметил Артем Пидник.

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