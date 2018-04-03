Дальнейшая разработка южного подземного участка рудника «Северный» раздвигает перспективы КГМК до 2060 года

Рудник «Северный», который является основным поставщиком сырья Кольской ГМК, будет разрабатываться до 2060 года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора по минерально-сырьевому комплексу Кольской ГМК Константин Нестеров. «В перспективах развития компании - дальнейшая разработка южного подземного участка и вскрытие следующего горизонта - 740 метров , что позволит продлить его деятельность ориентировочно до 2060-х годов», - сказал он.

Объёмы запасов в компании не уточнили.

В ГМК отметили, что в минувшем году геологи компании выполнили уникальный проект - создание большой цифровой модели рудника «Северный». Была проведена ревизия всех горных работ, установлено новое программное обеспечение, все данные с бумажных разрезов и планов перенесены в цифровой формат. Это позволит упростить построение геологической графики и проектирование, повысить эффективность добычи.