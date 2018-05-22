Дан старт подготовке к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче в Мурманской области

Сегодня состоялось установочное заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Мурманской области.

Фестиваль традиционно будет посвящён вопросам энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения, значительное внимание планируется уделить вопросам развития энергетики и популяризации профессий ТЭК. Инициатором проведения фестиваля является Минэнерго России.

В 2017 году фестиваль поддержали 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. В нашем регионе участие в фестивале приняли свыше 450 школьников.

Программа фестиваля в нынешнем году обещает быть еще более разнообразной. Мероприятия ориентированы не только на школьников, но и на студентов высших и средних специальных учебных заведений. Партнерами мероприятия выступят филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», АО «Апативодоканал», ГОУП «Мурманскводоканал», Информационный центр по атомной энергии г.Мурманска и др.

Основные мероприятия праздника энергосбережения пройдут в сентябре 2018 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия». Официальный сайт мероприятия: http://вместеярче.рф/.