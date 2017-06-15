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Мурманская область. Арктика15.06.17 14:43

Дарья Старикова, больная раком 4-й стадии, рассказала президенту о проблемах в здравоохранении Апатитов

На фоне недостроенной больницы, Дарья Старикова кратко рассказав о своей тяжёлой болезни, подробно описала ужасную картину с медобслуживанием в Апатитах: нет узких специалистов, закрыты роддом и кардиологическое отделение, о том, что теперь больным приходится ездить в Кировск и даже в Мурманск…

- Я прошу не за себя, а за город. Помогите восстановить больницу. У нас «скорая» не успевает довезти людей, - сообщила апатитчанка. - Осталось одно приёмное отделение. Подруга моей мамы умерла от инфаркта, но ей не было и 50 лет. Мы хотим жить, а не выживать, мы очень просим нам помочь.

Владимир Путин внимательно выслушал Дарью, сказав, что не знает, чем руководствовались в Мурманской области при принятии решений по закрытию медучреждений в городе шахтёров. Президент России, наверное, не находя серьёзных аргументов в оценке положения в здравоохранении страны, в частности в Апатитах, привёл пример наличия таких же проблем даже в США.

В заключении разговора, глава государства пообещал помочь Дарье Стариковой в её лечении, поведав о том, что аналогичным заболеванием мучился и его отец.

- …Наконец, надо обеспечить доступность медицины, - в очередной раз обнадёжил россиян Владимир Путин.

Трудно поверить в случайность, но на завтра, 16 июня, ещё вчера была запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Апатиты и Кировск. В программе: посещение объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также  участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.

Комментарии

№ 115.06.17 14:57 - LyustraДа, что-то тут кукловоды просматриваются: поездочку спланировали 14 июля, выход на "прямую линию" Путина у Дарьи состоялся именно из Апатитов сегодня, а завтра наша МВК сообщит о том, что больницу теперь достроят...
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