Дарья Старикова из Апатитов продолжает бороться со страшной болезнью

«В понедельник и вторник Даше провели второй курс химиотерапии, эти процедуры Дашуля перенесла похуже, чем первые, но врачи предприняли всё, чтобы побочных действий было меньше. В выходные приезжали родственники с дочуркой, Сонечка и мама были очень рады встрече, Даша получила очень позитивный заряд, ребятёнок просила маму поскорее выздоравливать и приезжать домой», - разместила информацию о лечебном процессе и состоянии апатитчанки администрация соцгруппы «Дарья Старикова-борьба за ЖИЗНЬ!».

Напомним, первую химеотерапию девушка, про боль которой Россия узнала после звонка на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, прошла почти сразу, как была доставлена в московский НИИ им. Герцена и прошла обследование. Курс дал хороший результат.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, опухоль более чем на четверть уменьшилась в размерах, что подтвердило надежды на её удаление хирургическим путем.

Сейчас северянка набирается сил и готовится к новым его этапам лечения.