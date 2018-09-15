ДАТА: Управление ФСБ России по Северному флоту - прошлое и настоящее

История органов безопасности Северного флота начинается 16 сентября 1933 года, когда приказом начальника ОГПУ было образовано первое структурное подразделение военной контрразведки по оперативному обеспечению кораблей формируемой в тот момент Флотилии Военно-Морских Сил Севера - особое отделение при Мурманском окружном отделении ОГПУ.

Личный состав отделения состоял всего из нескольких оперативных работников, машинистки, а также первого руководителя - Василия Георгиевича Кравцова.

После создания Северной флотилии её силы быстро наращивались. Соответственно, уже в 1937 году особое отделение было преобразовано в Особый отдел НКВД Северного флота. К началу Великой Отечественной войны, после многочисленных реформирований, численность теперь уже 3 отдела штаба Северного флота достигла порядка 100 человек.

С началом военных действий произошла коренная перестройка работы органов безопасности: в короткий период были решены задачи оперативно-мобилизационного развертывания, внесены изменения в структуру, формы и методы чекистской деятельности. В тяжелые военные годы контрразведчики трудились фактически круглосуточно. Рабочий день начинался в 10 часов и без перерыва продолжался до 17.00. После трехчасового перерыва на обед, с 20.00 рабочий день, а точнее уже вечер и ночь, продолжался до 2 часов ночи. Одновременно проводились занятия по специальной подготовке, изучались немецкий и английский языки.

В июле 1941 года 3 отдел Штаба СФ вновь был преобразован, теперь уже в Особый отдел НКВД по Северному флоту, а весной 1943 года, на переломе войны, на его базе сформирован Отдел контрразведки «СМЕРШ» Северного флота, просуществовавший до июня 1946 года. Сотрудниками «СМЕРШ» успешно решались задачи ограждения личного состава флота от проникновения вражеской агентуры, обеспечения скрытности подготовки и проведения многих военных операций, добывания сведений о силах и планах немецкого командования, борьбы с изменой Родине, диверсией. На качество работы указывает тот факт, что ни один из выявленных и осужденных вражеских агентов, изменников Родины и дезертиров не был реабилитирован при пересмотре дел в последующие годы.

Выполняя свои непосредственные обязанности, многие флотские контрразведчики участвовали в боевых операциях, проводке конвоев кораблей союзников, выполняли правительственные задания по обеспечению перебазирования боевых кораблей из-за границы. Командованием высоко оценена их работа: 290 сотрудников награждены боевыми орденами и медалями, ряд из них посмертно. Так, подняв бойцов в атаку на хребте Муста-Тунтури, погиб капитан Ахроменко В.Е., разделили трагическую судьбу экипажей погибших подводных лодок чекисты Михайлов С.П. и Падчин Н.Н., сложили головы на полях боев и в тылу врага десятки других сотрудников.

А потом началась новая война – «холодная». В ходе наращивания на Северном флоте сил ядерного сдерживания, поступления на флот и освоения первых атомных подводных лодок, ракетных и авианесущих кораблей сотрудники особых отделов не только совместно с экипажами осваивали новую технику, ходили в кругосветные плавания, всплывали на Северном Полюсе, но и с риском для жизни, проявляя личное мужество, участвовали в ликвидации аварий с ядерными энергетическими установками, спасали моряков с гибнущих кораблей, защищали государственную тайну, спасая шифры и коды. Труд и героизм многих сотрудников был удостоен боевых наград и в мирное время.

Одним из таких выдающихся примеров можно считать действия старшего лейтенанта Богданова С.П., проявившего решительность, хладнокровие и профессионализм с первой минуты аварии, разыгравшейся на борту АПЛ К-278 «Комсомолец», приведшей к гибели лодки и унесшей жизнь 43 моряков. За мужество и самоотверженные действия, проявленные при выполнении воинского долга, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 12 мая 1989 года наградил старшего лейтенанта Богданова С.П. Орденом Красного Знамени.

Можно утверждать, что успешно была решена приоритетная задача, связанная с недопущением утечки информации о перевооружении флота, новых тактических приемах боевого использования атомных субмарин и авианосцев, а также проводимых на архипелаге Новая Земля испытаниях ядерного оружия. В 80-е годы были разоблачены и приговорены судом к длительным срокам лишения свободы два изменника Родины, из низменных побуждений собиравшие секретную информацию о флоте для передачи иностранным разведкам. Желание у них было одно - получить гражданство Израиля и США. По прошествии некоторого времени, оба уголовных дела в порядке надзора были истребованы Верховным Судом СССР. После исследования материалов оба приговора оставлены в силе.

Как сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту, серьёзным испытанием на прочность контрразведчиков флота явились 90-е годы. Постоянные реорганизации и целенаправленная, разнузданная травля органов безопасности в средствах массовой информации, безусловно, оказали негативное воздействие на морально-психологический настрой сотрудников и деятельность Управления ФСБ России по Северному флоту в целом. Однако в условиях смены и резкого омоложения личного состава, все же удалось поддержать на высоком уровне эффективность работы по обеспечению безопасности флота.

Немаловажное значение имеет деятельность военных контрразведчиков в настоящее время. Установка руководства страны на укрепление авторитета, усиление влияния и защиту интересов России в различных регионах мира, включая Арктику, обусловила существенное возрастание роли Северного флота как одного из гарантов безопасности государства и обеспечения его геостратегических интересов. Данный курс реализуется применением комплекса мер политического, дипломатического, экономического, гуманитарного и иного характера в условиях жесткого противоборства с целым рядом стран. Преследуя свои амбициозные, прежде всего антироссийские цели, их политические круги широко используют возможности национальных спецслужб. Ежегодно на границах закрытых административно- территориальных образований гарнизонов Северного флота пресекаются десятки попыток проникновения на их территорию со стороны иностранных граждан. Посещение объектов флота военными делегациями, группами по линии гуманитарных связей, средств массовой информации, бизнеса и туризма, также создают широкие возможности для ведения разведывательной деятельности иностранными спецслужбами.

В указанных условиях особую значимость приобретают принимаемые Управлением усилия, направленные на обеспечение сохранности секретных сведений, охраняемых параметров вооружения и военной техники. При этом активное внедрение на кораблях и в частях компьютерной техники, используемой для хранения и обработки служебной информации, требует от современных контрразведчиков высокого уровня подготовки, серьезных знаний и специализации в определенных областях науки и техники. В настоящее время значительная часть вскрываемых и устраняемых совместно с командованием недостатков секретного делопроизводства связана с нарушениями должностных инструкций, халатностью и неисполнительностью со стороны ответственных лиц при обработке информации в электронной форме.

Актуальными остаются задачи обеспечения антитеррористической защищённости ядерноопасных объектов Северного флота, предотвращения чрезвычайных происшествий и катастроф экологического и техногенного характера. Наличие на флоте потенциально опасных объектов, мест хранения оружия и боеприпасов возлагает на военных контрразведчиков дополнительную ответственность за качественное решение этих задач. Как показал опыт, основным и самым эффективным методом профилактики террористических проявлений является работа по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Только за последний год по материалам Управления возбуждено 12 уголовных дел, осуждено 5 лиц, из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, более 1000 боеприпасов и свыше 2 тонн взрывчатых веществ.

В последнее время в ходе реформирования Вооруженных Сил России, большое внимание уделяется безопасности проводимых мероприятий с точки зрения вскрытия финансовых нарушений, преступлений коррупционной, корыстной направленности во флотской среде. Только в 2017 году совместно с командованием, органами военной прокуратуры, военными следователями и сотрудниками других правоохранительных структур предотвращено нанесение флоту ущерба на сумму более 55 млн рублей, возвращено в доход государства 167 млн рублей, наложено свыше 146 млн рублей штрафных санкций. Виновные, в том числе должностные лица флота, привлечены к уголовной ответственности.

Серьезную озабоченность вызывает проблема незаконного оборота наркотических средств в частях Северного флота и их окружении. За последние годы ликвидированы 2 преступные группировки, специализирующиеся на сбыте синтетических наркотиков, возбуждено 33 уголовных дела, по которым осуждено 22 лица. И если раньше фиксировались лишь факты употребления военнослужащими наркотических средств, то в настоящее время все чаще встречаются случаи их распространения отдельными военнослужащими, в том числе офицерами, среди своих сослуживцев.

И это далеко не полный перечень проблем, которые решаются сотрудниками военной контрразведки на современном этапе. В настоящее время Управление ФСБ России по Северному флоту стабильно остается в числе передовых подразделений военной контрразведки, на высоком уровне решает стоящие перед ними задачи. И заслуга в этом принадлежит его сотрудникам, для которых патриотизм, чувство гражданской ответственности, верность воинской присяге являются не простыми словами, а понятиями, наполненными глубоким внутренним содержанием. Многие из них прошли закалку в "горячих точках" и за проявленное мужество, отвагу и верность долгу награждены орденами и медалями Российской Федерации.

Несмотря на суровый климат, различные трудности и проблемы, осознавая важность поставленных задач, сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту ежедневно прикладывают максимум усилий для их выполнения, направляя всю свою волю и энергию на возрождение сильной и независимой России.