Давайте поднимем голову, чтобы увидеть будущее - губернатор Марина Ковтун

Для достижения комплексного социально-экономического развития арктических субъектов Российской Федерации и Арктической зоны России необходимо в корне пересмотреть подходы к формированию госпрограммы и опорных зон развития в Арктике, заявила губернатор Марина Ковтун в ходе пленарного заседания VI Мурманской международной деловой недели.

«Давайте перестанем смотреть под ноги и поднимем голову, чтобы увидеть будущее. Мы предлагаем включить в госпрограмму проекты, которые позволяют достигнуть целей, сформулированных в Стратегии развития Арктической зоны России, пусть даже на эти проекты в ближайшие три года в бюджете нет необходимых средств. Мы готовы совместно с федеральным правительством заняться привлечением инвесторов для реализации намеченных в госпрограмме планов. В противном случае мы так и будем топтаться на месте, а освоение Арктики останется лишь красивым лозунгом», – сказала Марина Ковтун.