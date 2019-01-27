Давосские «мудрецы» предрекают глобальную катастрофу, а кто-то хочет вернуть демократию

Ярким эпиграфом к уходящей недели, думаю, стоит выбрать высказывание председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева, которая усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. На встрече с народом было предложено восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет». «Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмём столько, а давайте возьмём столько... Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», - заявила Юденич.

Понятно, что это высказывание вызвало недоумение у собравшихся в зале, а некоторые стали справедливо кричать: «Мы налоги платим!», - на что она ответила: «Я знаю, мы налоги платим».

Этот эмоциональный диалог прекрасно высвечивает все противоречия, которые возникают на всех уровнях общества, во всех сферах деятельности – от международной политики до региональной экономики, что подтверждают события уходящей семидневки. Но мы при этом должны спокойно относиться к таким фактам, так как многочисленные противоречия – это продукт разных интересов разных социальных групп. Общие интересы и спокойствие возникают только на кладбищах, но и там присутствуют атрибуты внешних различий, которые сопутствовали при жизни усопшим. Но они им уже не мешают.

Венесуэла – страна раздора

Ситуация в Венесуэле, на мой взгляд, стала одним из ярких событий уходящей недели, которая ярко показывает насколько по-разному представители разных стран мирового сообщества оценивают одно и тоже событие. В эту субботу Соединенным Штатам удалось навязать участникам заседания Совбеза ООН свою повестку, несмотря на возражения России и ещё некоторых стран, по мнению которых события в Венесуэле являются её внутренним делом и не должны выноситься на обсуждение в СБ. Обсуждать же, по мнению этих стран, а также самой Венесуэлы, следовало бы вмешательство Соединенных Штатов в дела суверенных государств.

Состоявшаяся затем дискуссия наглядно продемонстрировала раскол в мировом сообществе, одни члены которого, не стесняясь, говорили на языке ультиматумов и угроз, а другие апеллировали к международному праву и принципу невмешательства в дела других государств.

Россия же, как заверил дипломат, продолжит противостоять странам, «толкающим венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы».

Более того, он поделился рядом конкретных шагов, которые помогли бы вытянуть Венесуэлу из этой пропасти. Прежде всего, это прекращение иностранного вмешательства и «науськивания» лидеров оппозиции страны, во-вторых - мирный диалог венесуэльцев при возможном посредничестве их латиноамериканских соседей. Выйти же из экономического кризиса Каракасу помогла бы отмена введенных против страны дискриминационных экономических мер, уверен российский дипломат.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил Совет Безопасности, что в случае дальнейшего попустительства действиям США «завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна».

А Госсекретарь США Майкл Помпео хотел убедить Совбез ООН принять заявление, признающее смену власти в Венесуэле, где исполняющим обязанности президента объявил себя лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген назвал справедливым обсуждение кризиса в Венесуэле в СБ, поскольку, по его мнению, «превентивная дипломатия должна быть в повестке дня» этой ключевой структуры ООН.

Последний тезис счёл необходимым прокомментировать Небензя. «Превентивная дипломатия - это прекрасно. Конечно, кризисы лучше предотвращать, чем разрешать. Но разрешить этот кризис вы предлагаете своеобразно, выдвинув абсурдный восьмидневный ультиматум», - сказал он, напомнив, что «некоторым странам, правда, не потребовалось и восьми дней для того, чтобы отказать в признании законным властям Венесуэлы».

По мнению Небензи, политика Запада по отношению к Каракасу представляет из себя не превентивную дипломатию, а подстрекательство. «Как бы вы отнеслись к тому, если бы РФ предложила обсудить в Совете Безопасности вопрос о ситуации во Франции и протесты «жёлтых жилетов», которых одних только вышло на улицы Франции в эти выходные 22 тысячи человек? Вы бы расценивали это как превенцию?», - риторически спросил он и тут же успокоил представителя Франции, добавив, что Россия поднимать эту тему в СБ не собирается.

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан повторил вслед за главой МИД Британии Джереми Хантом, что Лондон не признает Николаса Мадуро легитимным президентом страны. «Великобритания совместно с Евросоюзом требует срочного проведения честных и свободных выборов при первой же возможности и формирования легитимного правительства, - сказал Данкан. - Мы поддерживаем позицию Организации американских государств и Группы Лимы, члены которой в сентябре прошлого года подали в Международный уголовный суд иск против правительства Венесуэлы в связи с совершением преступлений против прав человека».

Мнения участников дискуссии разделились и во многих случаях были диаметрально противоположными.

Возможно, лучше всего итоги дискуссии в СБ ООН подвел постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила: «По-моему, всё свелось к тому, что США призывали к военному перевороту, а остальные страны говорили: может быть, всё же дадим сторонам возможность провести переговоры при помощи международных посредников?».

Понятно, что ситуация в далёкой Венесуэле мало интересует большинство россиян, но наше правительство и некоторые компании вложили в эту страну огромные деньги – наши налоги. Теперь Россия, как это бывало многократно в нашей истории, может их потерять, а потом и списать. Поэтому мы вправе кричать: «Мы налоги платим!», - на что нам наш лидер вправе ответить: «Я знаю, мы налоги платим».

Катимся глобальной катастрофе - прогноз давосских «мудрецов»

Давос-2019 – эта площадка тоже стала лакмусовой бумажкой, которая показала, насколько интересы мировой элиты далеки от надежд и чаяний большинства жителей планеты, а тем более россиян.

В пятницу, 25 января, в швейцарском Давосе завершил работу Всемирный экономический форум. Диагноз, который поставили давосские «мудрецы», никогда не был настолько удручающим. Как для глобальной экономики, так и для России.

Отслеживая сообщения из прекрасного Давоса, я невольно задавал себе вопросы: «А зачем наши представители туда поехали? Что полезного они там почерпнут? Чем они могут полезным поделиться с толстосумами мирового сообщества?» И ответов не находил, кроме пустых комментариев. Хотя уровень представительства российской делегации в Давосе оказался самым скромным – всего 50 человек, но делегации США на этом форуме не было вовсе.

Участники форума, попытались обсудить тему «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». На этой теме настоял его глава Клаус Шваб, хотя крупный бизнес хотел участвовать в дискуссиях на ровно противоположную тему - деглобализация и фрагментация единого экономического пространства.

В очередной раз мы убеждаемся, насколько противоречивы интересы и оценки профессионалов даже на этом уровне. Но, как поставили диагноз давосские «врачи»: устоявшиеся экономические связи рушатся, торговые барьеры растут, а мир ждёт рецессия. МВФ уже снизило прогноз по росту. По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, мировая экономика вырастет в 2019 году на 3,5%, а в 2020-м на 3,6%, что ниже предыдущего прогноза на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно.

Мир ждёт деглобализация, рецессия и рост национализма, а Россию - кризис либерализма. При этом российские деньги за рубежом откровенно не приветствуются.

Чем же грозит России деглобализация? На это вопрос пытались найти ответ во время дискуссии в «Русском доме». Анатолий Чубайс, обладатель многочисленных регалий и должностей, например, сообщил, что на форуме он постоянно слышал пессимистические оценки, все пугали друг друга брекзитом, новым кризисом, мировым беспорядком. Но ситуация ещё хуже, чем просто деглобализация. «Кризис либерализма - вот что сейчас происходит с нами. Вот что я диагностирую!», - заявил Чубайс.

На деловом завтраке Сбербанка его глава Герман Греф провёл голосование по вопросу: к чему приведёт деглобализация, что она даст экономике? Возможные варианты ответов были сформулированы так. Глобализация ничего не даст. Приведёт к кризису. К глобальной катастрофе.

На катастрофу поставили всего 14% участников делового завтрака. На это Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», отреагировал так: «Если даже на один день остановить глобализацию, мы не сможем прожить этот день. Электричества не будет».

«Я встречался здесь и с американскими товарищами, коллегами, журналистами многими. В ходе обсуждения складывается впечатление, что, наверное, в ближайшие два года нам ничего хорошего от Америки ждать нечего, потому что для президента США Дональда Трампа любая попытка улучшить отношения с Россией будет заканчиваться нехорошо, его будут за это «бить», как только могут, - сообщил журналистам глава «ВТБ» Андрей Костин на полях Всемирного экономического форума в Давосе, посетовав на беспомощность президента Трампа и «русофобию» американской политической элиты».

После таких нелицеприятных оценок опять невольно возникает вопрос: «А зачем туда было ехать?» Мы об этом и без Давоса знали!

Ты мне доверяешь? Только честно…

Для политиков всех стран образ врага всегда выгоден. С ним легче держать людей в повиновении, легче противостоят активному перетоку людских ресурсов. Я, например, живу с фобией «Ужасного Дядюшки Сэма» уже 68 лет! Но для меня мои страхи имеют конкретные образы – это президенты, лидеры тех или иных стран, в том числе и России. Поэтому итоги ежегодного рейтинга доверия жителей разных государств мира к институтам общества и власти, которые на этой неделе опубликовала компания «Edelman» из Соединенных Штатов, меня несколько «порадовали». Оказывается, Российская Федерация заняла последнее место по общему уровню доверия и расположилась в конце списка в большинстве разделов доклада.

В общей сложности в исследовании участвовали более 33 тысяч человек из 28 стран мира. Компания изучила их отношение к общественным организациям, бизнесу, властям и средствам массовой информации. В общемировом разрезе доверие респондентов ко всем этим институтам увеличилось на несколько процентных пунктов.

В рейтинге государств по общему уровню доверия к институтам РФ занимает последнюю строчку с индексом доверия 29 из 100. Она попала и в число топов по уровню падения доверия за год: ещё в начале прошлого года индекс доверия в государстве составлял 36 пунктов.

Российские граждане оказались на последнем месте уровня доверия к общественным организациям: им в стране доверяют лишь 23% участников опроса по сравнению с 74% в Китайской Народной Республике, 59% в Канаде и 47% в Соединенном Королевстве. То же касается и предпринимательской деятельности: бизнесменам в России верят лишь 34% респондентов (80% - в КНР, 58% — в Бразилии, 44% - в Испании). Последнее место Россия занимает и по уровню доверия к средствам массовой информации. СМИ в России целиком доверяют лишь 26% опрошенных (на 9% меньше, чем в 2018 году). Единственный раздел доклада, в котором Российская Федерация не оказалась на последнем месте, - доверие к властям. Правительству доверяют 34% россиян - больше, чем в Бразилии, Франции, Мексике и ряде других государств. При этом уровень доверия к властям в РФ снизился больше всего: за год показатель упал сразу на 10%.

Можно сказать, что это заказное исследование, так как его провели в США – наш враг, но что-то мне подсказывает, что рейтинг отображает реальное состояние отношений народа и власть имущих в нашей стране. Тому подтверждением стал и рейтинг доверия российским политикам, который подготовил ВЦИОМ. Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин - на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%. Второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (9,3%).

Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы премьер-министра и кабинета министров - 35% и 39,5% соответственно.

Боже вас сохрани, не читайте до обеда фейковых новостей

Огорчаться отсутствию горячей любви народа к власти не стоит, так как люди неблагодарные, чем больше для них власть делает, тем больше они хотят. Напомню ситуацию с председателем Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева, которая усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Скорее всего, не желая, чтобы народ сел на шею родного государства, на этой неделе наши законодатели выступили с многочисленными инициативами, которые, если их претворят в жизнь, намного охладят халявные настроения россиян.

Например, профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в начале этой недели рекомендовал палате принять в первом чтении резонансный законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих государственные символы и институты власти РФ. А правительство России поддержало все четыре проекта об ответственности за распространение фейковой информации и оскорбления в адрес общества и государства. При этом в правительстве отметили, что нужно уточнить, какие органы смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных предлагаемыми нормами.

Закон об административной ответственности за оскорбительные публикации в Интернете в адрес общества, государства и госсимволов внёс в Госдуму сенатор Андрей Клишас вместе с другими парламентариями.

Нарушение предполагает штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Другим законопроектом предлагается ввести административную ответственность за распространение фейковой информации. За подобные нарушения предусматривается штраф от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

После этого я бы даже перефразировал известную фразу Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о США и о ценах. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда фейковых новостей».

Нам хотят вернуть демократию

Если на мировом и российском уровнях ситуацию в экономике и политике оценивают скептически, даже с небольшой паникой, то на региональном уровне – в Мурманской области – всё прекрасно, если оценивать нашу жизнь глазами власть имущих. И самое главное, их новости и оценки никогда не являются фейками! На этой неделе мы с радостью узнали о том, что Мурманская область на первом месте по уровню содействия развитию конкуренции среди регионов Арктической зоны России; что на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области в 2019 году предусмотрено 4,6 миллиона рублей; что большинство образовательных программ, реализуемых в колледжах Мурманской области, входят ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных рабочих профессий; что завершён капитальный ремонт приемно-боксового отделения инфекционного корпуса Мурманской областной детской клинической больницы; что 365 миллионов рублей в 2019 году будет выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в Мурманской области; что в Мурманской области начал работать Центр амбулаторной онкоурологической помощи. Довольна губернатор нашего региона и расширением полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока РФ вопросами по развитию Арктической зоны. Это серьёзный шаг к конкретизации государственной арктической политики, считает она.

А в это время Агентство политических и экономических коммуникаций считает, что в Мурманской области снижается эффективность управления. Наименьшую эффективность власти показывают регионы, главы которых относительно давно занимают свои посты, говорится в рейтинге эффективности управления в 2018 года, подготовленном руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и политологом Ростиславом Туровским. Среди таких регионов - Тува, Ингушетия, Томская, Свердловская, Мурманская и Ульяновская области. Эффективность региональной власти немного увеличилась за счёт президентской кампании и ротации губернаторов, но различия между регионами растут, пишут «Ведомости». А Росстат опубликовал данные о предварительной оценке численности населения по России и субъектам Российской Федерации на 1 января 2019 года. Оказывается, что в Мурманской области на эту дату проживало 748,1 тысячи человек, что на 5,5 тысячи человек меньше по сравнению с данными на 1 января 2018 года. Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.

Но не будем писать о плохом, так как у нас в сентябре грядут выборы главы региона. Думаю, что хороших новостей о жизни в нашем прекрасном регионе станет ещё больше, чем в начале 2019 года. Другое дело, что сегодня информационных площадок так много, что даже закон об ответственности за распространение фейковой информации и оскорблений в адрес общества и государства не справится с валом неугодной властям новостей.

Вот и на уходящей неделе на просторы Всемирной паутины вырвалось сообщение о том, что вопрос о назначении Марины Ковтун на пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, курирующего вопросы Арктики, практически решён. По мнению регионального сайта, негнушающего тиражировать сомнительные новости, ссылаясь на хорошо информированные источники во властных структурах, указ о назначении не подписан пока по той причине, что не утверждена кандидатура и.о. губернатора Мурманской области. Тут же «всезнайка» пишет, что на замену Марине Ковтун будет, по всей видимости, прислан «варяг»: в администрации Президента РФ в качестве кандидата до сих пор рассматривается бывший министр регионального развития, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Кроме того, в этом же ряду называют бывшего министра транспорта Максима Соколова, а также первого заместителя министра энергетики, выходца из «Норникеля», Алексея Текслера.

Марина Васильевна не смогла на этом фоне упустить возможность высказать своё мнение о спорном законодательном проекте об ответственности за распространение фейковой информации и оскорбления в адрес общества и государства. На своей страничке в «Твиттер» он кратко написала: «Жду с нетерпением принятия закона об ответственности за фейковые новости!»

В этих сплетнях есть одна явная составляющая, которая хорошо характеризует состояние политической атмосферы в России – сегодня в огромной стране нет региональных и федеральных лидеров, нет узнаваемых лиц, нет людей, желающих изменить систему формирования власти. Нет политической конкуренции! Сегодня нам свысока навязывают «лидеров», отдают на кормление регионы вместе с населением представителям крупных бизнес-структур. А кто этим не доволен, то волен не ходить на выборы или, пряча фигу в кармане, голосовать за любого кандидата, кроме представителя власти.

Это уже не могут умолчать даже лидеры наших региональных полумёртвых партий. Например, на уходящей неделе состоялась встреча представителей региональных отделений партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», которые собираются каким-то образом «вернуть демократию» в Мурманск. Они ратуют за прямые выборы главы областного центра, им не нравится, что в сентябре этого года избиратели будут голосовать за депутатов городского Совета города-героя, а те уже из своего состава выберут главу. Они усматривают в таком законном положении «выдавливание граждан из политического пространства». При этом они не назвали ни одной кандидатуры, которую они могли бы выдвинуть на эту должность. Да и опыт предыдущей политической борьбы показывает, что так называемые оппозиционные партии не способны у нас выступить единым фронтом во время избирательной кампании. А вот сотрясать воздух - они мастаки!