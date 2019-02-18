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Мурманская область. Арктика18.02.19 10:27

Даже цены на нефть не помогают: рубль начинает неделю небольшим снижением

Мировые цены на нефть растут в сегодня утром, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и надежд на разрешение длительного торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

В начале текущей недели поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно возможного переизбытка предложения нефти на рынке. Поводом для оптимизма стали опубликованные на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА, которые свидетельствуют о снижении добычи ОПЕК в январе.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стали новости по итогам очередных торговых переговоров 14-15 февраля между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером 15 февраля  заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

Трейдеры надеются, что вскоре США и Китай придут к долгосрочному торговому соглашению, которое положительно отразится на мировой экономике в целом. «Позитивные сигналы от торговых переговоров США и Китая помогли улучшить настроения на рынках повсеместно», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка «ANZ».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,3264 рубля. По отношению к последней сделке 15 февраля доллар подрос на 2,64 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 37,80 копецки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 6,73 копейки и составил 74,9898 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило почти 26 копеек.

 

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