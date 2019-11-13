В Мурманске около центрального входа в отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» появился новый арт-объект.

В преддверии холодной зимы в рамках программы «Ответственный бизнес» отель установил необычный скворечник-домик. На нём написано: «Даже на краю Земли у всех птичек должен быть свой отель». И у сотрудников ресторана «Полярные Зори» теперь появилась новая обязанность - регулярно пополнять запас еды для птиц.

Напомним, до этого, в прошлом году, в этом месте была установлена абстрактно-шуточная композиция «Грибы Арктики», на фоне которой любили фотографироваться гости Мурманска, особенно из стран Азии.