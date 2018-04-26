Даже в непростых условиях взвешенная долговая политика и высокое качество управления финансами позволяют нам неукоснительно выполнять «майские» указы Президента России – губернатор Марина Ковтун

На безопасном уровне по итогам 2017 года в Мурманской области сохранён дефицит регионального бюджета (0,5%) и долговая нагрузка (38,2%). Об этом сегодня в ходе отчёта о деятельности регионального правительства за прошлый год сообщила губернатор Марина Ковтун.



«Важно отметить, что сделали мы это в непростых условиях замедления роста доходов консолидированного бюджета. Прирост составил всего 1,2%, или немногим более 58 млн рублей. Если округлять до миллиардов, то можно считать, что роста доходов не было вообще. Это, как вы знаете, в значительной степени связано с влиянием конъюнктуры рынка и снижением ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемой в региональные бюджеты с 18% до 17%», – отметила Марина Ковтун.



Вместе с тем, как подчеркнула Марина Ковтун, взвешенная долговая политика позволяет области оставаться в группе регионов с высоким качеством управления областными финансами и неукоснительно выполнять «майские» указы Президента России.



Как один из приоритетов в сфере бюджетной политики областное правительство определяет для себя повышение сбалансированности муниципальных бюджетов, поэтому в прошлом году муниципалитетам было дополнительно перечислено почти 600 млн рублей дотаций и субсидий, увеличен объем бюджетных кредитов с 450 до 665 млн рублей. В результате реструктуризации муниципального долга списано более 500 млн рублей долговых обязательств, рассказала Марина Ковтун.



В этих условиях, как подчеркнула губернатор, важнейшей задачей становится наращивание экономического и налогового потенциала области.