13 декабря в региональном парламенте состоялось заседание комитета Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской области».

Закон расширяет полномочия регионального парламента в сфере приграничного сотрудничества. Теперь к ним так же отнесены – проведение встреч, консультаций и других мероприятий с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований сопредельных государств. Кроме того, документом предусмотрено участие Думы в разработке проектов международных программ приграничного сотрудничества.

Члены комитета заслушали информацию генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» А.И. Емельянцева об организации и проведении капремонта многоквартирных домов в регионе.

Отмечалось, что в программе - 444 дома, - на сегодняшний день отремонтировано – 110, 182 – в стадии обновления, из них 27 – дома культурного наследия. В планах ускоренной замены лифтового хозяйства области – 359 лифтов, 65 уже введены в эксплуатацию в Мончегорске, в ближайшее время начнут работать несколько десятков лифтов в Мурманске. Дебиторская задолженность по взносам на капремонт составляет порядка 500 миллионов рублей. Фонд ведёт претензионную работу. За год выставлено исков на сумму более 6 миллионов рублей, из них исполнено – 576 тысяч рублей.

В ходе обсуждения этого вопроса говорили о необходимости наладить взаимодействие между Фондом капремонта, муниципалитетами и собственниками жилых помещений.

Кроме того, рассматривалась возможность передачи функций технического заказчика муниципальным образованиям.

Участники заседания также поддержали постепенный переход на комплексный ремонт домов.

В целом, парламентарии отметили положительную динамику работы организации.

Доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области, запланированный на этот день, был перенесён на следующее заседание комитета.