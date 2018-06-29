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Мурманская область. Арктика29.06.18 08:40

Дефицит кадров в сфере онкологии по СЗФО доходит до 80%

Дефицит врачей в онкологической сфере в разных регионах Северо-Запада доходит до 80%, что мешает работать специализированным центрам, даже при наличии техники, на полную мощность. Об этом вчера сообщил главный внештатный онколог Северо-Запада, директор национального исследовательского центра онкологии им. Н. Петрова Алексей Беляев.

«Если мы берем в целом Северо-Запад, от 60-80% дефицит, например, патоморфологов и 30-40% радиологов. В меньшей мере дефицит онкологов-хирургов, но всё равно мы такой дефицит испытываем», - сказал Беляев на пресс-конференции в Великом Новгороде. Специалист при этом отметил, что новые онкоцентры, оборудованные современной техникой, из-за нехватки профильных специалистов не могут работать на полную мощность.

- В Калининградской области шикарная патоморфологическая лаборатория, но там нет гистохимии, нет молекулярной диагностики, потому что нет специалистов. Такая же ситуация в Пскове, там недавно построили онкологический диспансер, патоморфологическая лаборатория работает не на полную мощность, потому что нет специалистов. Радиология наполовину работает, потому что ещё аппараты не запущены, специалистов нет, которые на этом будут работать», - пояснил главный онколог.

Беляев также добавил, что в новой национальной программе по борьбе с онкологией, которую Минздрав разрабатывает по поручению президента, подготовка специалистов «прописана особой строкой». Кроме того, как директор национального исследовательского центра онкологии, Беляев рассказал, что сотрудники учреждения проводят мастер-классы и семинары для врачей из регионов Северо-Запада. Центр имеет технологии телемедицины, которые дают возможность специалистам удаленно знакомиться с новыми для них методами диагностики и лечения раковых заболеваний, пишет ТАСС.

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