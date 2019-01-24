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Мурманская область. Арктика24.01.19 14:32

Декабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: свежие огурцы, моющие средства и авиабилеты

Мурманскстат подготовил отчёт изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в декабре 2018 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в последний месяц ушедшего года по сравнению с ноябрём среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды овощей: свежие огурцы (на 39,8%), свежую белокочанную капусту (на 27,7), свежие помидоры (на 17,1), чеснок (на 14,3), картофель (на 13,0), репчатый лук (на 7,6), столовую свёклу (на 7,3), морковь (на 4,8%). Фрукты и цитрусовые подорожали в среднем на 3,3%.

Возросли цены на куриные яйца (на 17,7%), пшено (на 10,7), сахарный песок (на 4,2), живую и охлаждённую рыбу (на 4,0), охлаждённые и мороженые куры (на 3,4), сливочное мороженое (на 2,7), мясо индейки (на 2,6), мороженую неразделанную рыбу, горох и фасоль (на 2,5), глазированные творожные сырки (на 2,2), кексы, рулеты (на 2,1), рыбное филе, макаронные изделия (на 1,8), сливочное масло, кетчуп (на 1,7), мясные полуфабрикаты (на 1,6%). Снижение цен наблюдалось на отечественную икру лососёвых рыб (на 3,1%), сгущённое молоко (на 1,6%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали моющие и чистящие средства (на 1,6%), хлопчатобумажные ткани, велосипеды (на 1,3), табачные изделия, фотоаппараты (на 1,2), персональные компьютеры, медицинские товары, товары для животных (на 1,1%).

Среди услуг наблюдалось увеличение стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 6,6% и 3,0%), бань и душевых (на 4,6), организатора проведения торжеств (на 3,9), правового характера (на 3,4), медицинских (на 2,6%). Снизилась стоимость услуг страхования (на 1,6%), в сфере зарубежного туризма (на 0,5%).

 

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