Делаем Мурманск комфортным

Сегодня в Мурманске состоялось заседание общественной комиссии в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством главы администрации областного центра Андрея Сысоева. В состав комиссии вошли уважаемые мурманчане: общественники и активисты, представители Совета депутатов города.

Напомним, неделю назад в Мурманске завершился сбор предложений о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы.

– Мурманчане внесли почти полторы тысячи предложений. Такая активность говорит о значимости проекта, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Примечательно, что некоторые из предложений по благоустройству совпали с планами городских властей.

Комиссия рассмотрела предложения северян и отобрала 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора:

Набережная Семеновское озеро (2 очередь, в районе остановки «Улица Гагарина»);

Сквер по улице Шабалина (в районе дома № 31);

Театральный бульвар;

Аллея Полярной дивизии (по проспекту Героев Североморцев в районе домов №№ 70а - 78/1);

Сквер у памятника С.М. Кирову;

Сквер и памятник оленно-транспортным батальонам (в районе проспекта Кольский, дом № 129/1);

Сквер по переулку Русанова (между проспектом Ленина и улицей Шмидта);

Сквер по проспекту Героев Североморцев (в районе домов №№ 97/60 - 66/19);

Сквер у памятника «Кириллу и Мефодию»;

Скверы по проспекту Героев Североморцев 33, 33а (правое, левое крыло);

Сквер и набережная у озера Ледовое;

Сквер на южном въезде в город Мурманск;

Зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова (в районе домов №№ 12 - 18 / №212 по проспекту Кольский);

Аллея и сквер памяти воинов 6-й героической комсомольской батареи (в районе домов №№ 31 - 35 по проспекту Ленина);

Сквер у памятника В.И. Ленину (по проспекту Ленина);

Сквер по улице Фролова (в районе дома № 2);

Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль проспекта Кольского, от улицы Баумана до улицы Генерала Щербакова);

Сквер по улице Молодёжной (жилой район Росляково);

Зеленая зона у озера Среднее.

Дизайн-проекты будут опубликованы в открытом доступе на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды». Каждый житель заполярной столицы сможет поучаствовать в общественном обсуждении. Уже в понедельник, 19 февраля, в 12 часов в Мурманском городском выставочном зале в ГДЦ «Арктика» откроется выставка дизайн-проектов. А 18 марта пройдёт рейтинговое голосование на 73 участках.

– Участвуя в голосовании, жители каждого из трех округов смогут посоревноваться между собой за возможность благоустроить ту или иную общественную зону. Чем больше мурманчан проголосуют за свой округ, тем больше скверов в нем благоустроят, – подчеркнула заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова.

Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.