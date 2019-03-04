Делать город привлекательным – это модно! Cостоялся V форум социальных технологий

Пятый форум социальных технологий «Город — это мы!» состоялся в Мончегорске 2 марта, его локальная площадка впервые прошла в п.Никель на базе центра «Вторая школа». 400 участников вместе с экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Урюпинска, Норильска и Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сел, обсудили обустройство общественных пространств.

Открылся форум дискуссией о том, могут ли общественные пространства стать флагманом развития города и точками притяжения для местных жителей и гостей города. Эксперты – Юлия Зинкевич, Борис Юшенков, Василий Дубейковский и Мария Элькина – сошлись во мнении, что сегодня в тренде лично принимать участие в развитии городской экосистемы: инициировать изменения, предлагать нестандартные решения, активно внедрять их в жизнь города.

Продолжился форум работой двух площадок – «Заходи! Будет интересно» и «Выходи! Будет интересно», – где участники могли взглянуть с другой стороны на уже существующие пространства (школу, библиотеку) и познакомиться с лучшими кейсами по активизации открытых общественных пространств (дворов, улиц и парков).

Кроме того, гости форума приняли участие в форсайт-сессии «Все дороги ведут в Мончегорск?», на которой составили рейтинг настоящих и будущих привлекательных для туристов мест и событий в родном городе. В игре «Пространство для будущего» учились приёмам поиска креативных решений применительно к улучшению городской среды. Главные критерии отбора рабочих идей, с которыми познакомились местные активисты – полезно, быстро, недорого и зажигательно.

Подарком юбилейному форуму стал спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах «Норникеля». Шесть реальных историй волонтеров компании: от экологических акций до работы больничных клоунов. Все средства вырученные от продажи более 520 билетов – а именно 144100 рублей – пойдут на поддержку общественного приюта «Дом с хвостом».

Традиционно накануне форума в Мончегорске прошли встречи с интересными людьми. В этот раз участники беседовали с актером театра и кино Андреем Ургантом, дискутировали с чемпионом мира по биатлону Николаем Кругловым и учились метапредметному преподаванию у кандидата педагогических наук Валерия Николаева.

3 марта программа форума продолжилась в Никеле на базе успешно работающего общественного пространства «Вторая школа». В ходе креативных сессий, местные жители под руководством экспертов придумывали как новые форматы для Центра, так и идеи других общественных пространств. Участники предложили создать смотровую площадку для наблюдения за северным сиянием, а также запустить серию тематических встреч и лагерей для подростков в дни школьных каникул.

Связующей нитью между двумя форумами стала выставка «Реки текут на Север», которая объединила художников, принадлежащих к разным поколениям, но в равной степени живущих и дышащих красотой Севера. Некоторые из художественных произведений легли в основу визуального решения форума, наглядно отражая название «Город – это мы!». Подарочные наборы открыток, значки, дизайнерские сумки и другие сувениры нашли большой отклик у гостей мероприятия.